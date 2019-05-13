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В Пензенской области поисковики начали проводить экскурсии, посвященные эвакогоспиталям

08:47 | 13.05.2019 | Общество

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Представители поисковых отрядов запустили три новых экскурсионных маршрута под общим названием «Здесь был эвакогоспиталь» по Пензе, Кузнецкому и Сердобскому районам.

В Пензенской области поисковики начали проводить экскурсии, посвященные эвакогоспиталям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, все маршруты символично стартуют у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

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«В ходе проведения экскурсий школьники Пензенской области узнают об истории зданий, где во время Великой Отечественной войны дислоцировались эвакогоспитали, о работе медицинского персонала, о методах лечения, о том, как местные жители помогали раненым. Учащиеся посещают музеи боевой славы. В финале экскурсионных маршрутов «Здесь был эвакогоспиталь» участники возлагают цветы на братские госпитальные захоронения», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что на данный момент с новыми маршрутами познакомились 150 учащихся региона.

«Всего в течении мая будет проведено пять экскурсий. Таким образом, тыловую историю Пензенской области откроют для себя 750 школьников Пензенской области», — отметила Лариса Казакова.

По ее словам, эта инициатива реализуется с использованием средств президентского гранта в рамках проекта «В тылу герои не забыты».

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