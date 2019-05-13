В Пензенской области поисковики начали проводить экскурсии, посвященные эвакогоспиталям Общество

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Представители поисковых отрядов запустили три новых экскурсионных маршрута под общим названием «Здесь был эвакогоспиталь» по Пензе, Кузнецкому и Сердобскому районам.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, все маршруты символично стартуют у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

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«В ходе проведения экскурсий школьники Пензенской области узнают об истории зданий, где во время Великой Отечественной войны дислоцировались эвакогоспитали, о работе медицинского персонала, о методах лечения, о том, как местные жители помогали раненым. Учащиеся посещают музеи боевой славы. В финале экскурсионных маршрутов «Здесь был эвакогоспиталь» участники возлагают цветы на братские госпитальные захоронения», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что на данный момент с новыми маршрутами познакомились 150 учащихся региона.

«Всего в течении мая будет проведено пять экскурсий. Таким образом, тыловую историю Пензенской области откроют для себя 750 школьников Пензенской области», — отметила Лариса Казакова.

По ее словам, эта инициатива реализуется с использованием средств президентского гранта в рамках проекта «В тылу герои не забыты».