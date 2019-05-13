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В Заречном простятся со Светланой Исаевой

11:05 | 13.05.2019 | Общество

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Заречный, 13 мая 2019. PenzaNews. Прощание с заслуженным работником культуры России, почетным гражданином Заречного Пензенской области, художественным руководителем и главным дирижером оркестра русских народных инструментов дворца культуры «Современник» Светланой Исаевой, скончавшейся после тяжелой продолжительной болезни на 75-м году жизни, состоится во вторник, 14 мая.

В Заречном простятся со Светланой Исаевой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Администрация ЗАТО, собрание представителей города и почетные граждане выразили соболезнования семье и близким покойной.

«Светлана Васильевна Исаева была неутомимым пропагандистом народной музыки, настоящим просветителем, талантливым педагогом. Ее воспитанники работают в оркестрах, учреждениях культуры и образования России, области и города», — говорится некрологе.

В нем уточняется, что прощание с покойной состоится в новом ритуальном зале с 12.00 до 13.00, Светлана Исаева будет похоронена на городском кладбище Заречного.

Исаева Светлана Васильевна родилась в Пензе 18 июля 1944 года.

В 1963 году окончила пензенское музыкальное училище.

С 1964 была бессменным художественным руководителем и главным дирижером оркестра русских народных инструментов ДК «Современник».

В 2005 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Заречного».

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