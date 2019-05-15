К акции «На работу на велосипеде» в Пензе присоединятся сотрудники более 30 организаций Общество

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Свыше 600 сотрудников более чем 30 предприятий, учреждений и организаций Пензы намерены присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет в пятницу, 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем поддержать инициативу в индивидуальном порядке может любой желающий.

Ожидается, что повторно в 2019 году акция состоится 21 сентября.

Читайте также

Мэр Пензы с коллегами присоединился к акции «На работу на велосипеде»

Акция «На работу на велосипеде» проводится в России несколько раз в год. При этом она позиционируется не как велопарад с определенным маршрутом и временем: участники просто едут по своим делам.



Акция призвана показать, что велосипед является доступным и удобным видом транспорта для ежедневного использования.

Пенза поддерживает инициативу с 2017 года. После первой акции глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в городе намечено расширить сеть велодорожек.