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К акции «На работу на велосипеде» в Пензе присоединятся сотрудники более 30 организаций

13:46 | 15.05.2019 | Общество

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Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Свыше 600 сотрудников более чем 30 предприятий, учреждений и организаций Пензы намерены присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет в пятницу, 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

К акции «На работу на велосипеде» в Пензе присоединятся сотрудники более 30 организаций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем поддержать инициативу в индивидуальном порядке может любой желающий.

Ожидается, что повторно в 2019 году акция состоится 21 сентября.

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Акция «На работу на велосипеде» проводится в России несколько раз в год. При этом она позиционируется не как велопарад с определенным маршрутом и временем: участники просто едут по своим делам.

Акция призвана показать, что велосипед является доступным и удобным видом транспорта для ежедневного использования.

Пенза поддерживает инициативу с 2017 года. После первой акции глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в городе намечено расширить сеть велодорожек.

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