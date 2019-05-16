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Виктор Кувайцев провел личный прием граждан

10:33 | 16.05.2019 | Общество

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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел личный прием граждан в минувшую среду, 15 мая.

Виктор Кувайцев провел личный прием граждан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе него он взял на контроль обращения многодетных семей, получивших земельные участки в микрорайоне Заря в рамках государственной программы.

Представители уличного комитета «Ласточкино гнездо» подняли вопросы обустройства канализации в районе улицы Усадебной, а также детской площадки и подходов к ней.

Виктор Кувайцев поставил задачу управлению капитального строительства Пензы начать разработку проектно-сметной документации по строительству инженерного сооружения, а управлению ЖКХ — заняться установкой игровых элементов.

«Что касается пешеходных зон, ведущих к детской площадке, следует обеспечить достаточную ширину тротуаров, чтобы мамы с колясками могли свободно перемещаться», — сказал он.

Конкурсный управляющий ОАО «Механика», расположенного на улице Байдукова, обратился к мэру с просьбой оформить право аренды на земельный участок, который находится в бессрочном пользовании у предприятия-банкрота.

Виктор Кувайцев распорядился оказать содействие в этом вопросе, учитывая, что данные меры позволят управляющему реализовать право на участок.

«В таком случае при наличии инвестора предприятие снова начнет функционировать, а значит, появятся новые рабочие места, и в городской бюджет будут поступать налоговые отчисления», — отметил глава администрации Пензы.

Кроме того, в этот день Виктор Кувайцев рассмотрел вопросы, касающиеся исключения многоквартирного дома из программы капитального ремонта, перспективы сноса домов частного сектора в микрорайоне Райки и другие обращения граждан, сообщает пресс-служба мэрии.

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