Пензенские журналисты награждены на медиафоруме ОНФ Общество

Сочи, 17 мая 2019. PenzaNews. Шестеро журналистов из Пензенской области — Светлана Полосина и Максим Костюшин (ИА «PenzaNews»), Наталья Сизова (ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда»), Дарья Шметкова (ГТРК «Пенза»), Анжелика Пальцева (ТРК «Экспресс») и Ольга Радаева (шемышейская районная газета «Новое время») — награждены на медиафоруме ОНФ в Сочи в финальный день его работы.

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Пятеро из них стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость». Ольга Радаева отмечена по итогам конкурса «Аэропортам — имена великих соотечественников».

Дипломы победителям вручил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

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Обращаясь к участникам церемонии награждения, он выразил мнение, что журналисты немало успели сделать за время медиафорума.

Михаил Развожаев также отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла в новом формате, благодаря чему глава государства увидел новостную повестку регионов.

«И мы оперативно получили ответы на некоторые проблемные вопросы. Для этого и задумано главное событие медиафорума, и, мне кажется, заседание прошло очень продуктивно», — сказал он.

Всего лауреатами всероссийского конкурса «Правда и справедливость» стали 303 человека, а конкурса «Аэропортам — имена великих соотечественников» — 30.