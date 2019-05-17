Мэр Пензы принял участие в заседании окружного совета по развитию местного самоуправления Общество

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в заседании консультативного совета по развитию местного самоуправления, которое полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Балаково Саратовской области в пятницу, 17 мая.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

На мероприятии присутствовали представители Федерального Собрания России, государственных органов власти, главы административных центров регионов округа, а также эксперты.

Участники совещания обсудили реализацию на местном уровне отдельных направлений, определенных президентом России Владимиром Путиным в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Игорь Комаров напомнил, что на эти цели в ПФО в течение 6 лет планируется выделить 1,6 трлн. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе из местных бюджетов.

«В общем объеме запланированных ресурсов доля собственных средств местного самоуправления кажется незначительной, вместе с тем реальный вклад муниципалитетов будет гораздо выше. В первую очередь это создание благоприятных условий для эффективной реализации проектов, в том числе обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами строящихся объектов, общественным транспортом — новых жилых микрорайонов, благоустройство территорий и последующее их содержание, социальная поддержка граждан и так далее», — сказал он.

Игорь Комаров призвал эффективно использовать средства, чтобы жители муниципалитетов смогли ощутить реальные изменения к лучшему.

Участники совета также обсудили аспекты работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и высказали предложения по повышению ее эффективности.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы территориальной организации местного самоуправления, в том числе возможности создания городских агломераций.

Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе в течение последних 10 лет активно идут объединительные процессы, в результате чего количество муниципалитетов уменьшилось на 12% — с 6 тыс. 359 до 5 тыс. 673.

По его мнению, наиболее востребованной формой преобразований является создание городских округов путем объединения сельских территорий.

«Процесс укрупнения муниципалитетов является объективным, направлен на повышение эффективности и качества управления и решения местных вопросов. Вместе с тем, стремясь повысить управляемость территориями, мы сталкиваемся с риском ухудшения объема и качества предоставления услуг сельскому населению. Главное в этом деле — не допустить снижения уровня жизни людей. Окружной консультативный совет по развитию местного самоуправления выступает площадкой, на базе которой мы можем анализировать ход исполнения поручений главы государства, предложить обоснованные меры по развитию территорий и реализовать их, опираясь на помощь федеральных и региональных органов власти», — цитирует Игоря Комарова пресс-служба полпреда.