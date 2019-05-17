Признанный иноагентом «Гражданский Союз» намерен продолжить свою работу Общество

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз», который Минюст России 15 мая включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, намерен продолжить свою работу.

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«Мы, несомненно, видим в этом [решении Минюста РФ] негативные последствия для себя. Возрастет объем отчетности, которой у НКО и так очень много. Нас ежегодно будет проверять Минюст. Все это означает, что многократно увеличится нагрузка на сотрудников, которые будут меньше времени уделять прямой деятельности — развитию благотворительности и поддержке полезных общественных проектов. Скорее всего, ярлык «иностранный агент» повлияет на отношения с потенциальными партнерами и грантополучателями, а значит — на количество проектов, которые мы сможем финансировать в Пензенской области и других областях, объемы денежных средств, которые мы привлечем в социальную сферу региона. Между тем мы настроены оптимистично. У нас есть примеры коллег из других регионов, которые живут с этим статусом и, несмотря на возросшие трудности, продолжают работать на благо жителей своих городов. Наш профессионализм и надежные друзья никуда не пропадут. В каком-то объеме — в каком, пока непонятно — работу мы продолжим», — говорится в комментарии фонда «Гражданский Союз».

«Вопрос о дальнейших шагах рассматривается нашим правлением и юристами. Пока мы не имеем никаких документов, подтверждающих факт внесения фонда в список иностранных агентов», — добавляется в нем.

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Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В 2018 году «Гражданский Союз» привлек в социальную сферу региона 19,5 млн. рублей. В настоящее время в фонде действует 9 программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

Ежегодно «Гражданский Союз» проводит три конкурса грантов для НКО и инициативных групп. Два из них рассчитаны на поддержку проектов только в Пензенской области. В 2019 году фонд уже профинансировал 11 проектов с общим бюджетом 400 тыс. рублей, из них 5 — это проекты некоммерческих и муниципальных организаций.

«Гражданский Союз» поддерживает пензенские социально ориентированные НКО и городские сообщества, предоставляет помещение и оборудование для мероприятий, проводит бесплатное консультирование вопросам управления общественной организацией, регистрации, оформления документации, привлечения ресурсов и продвижения. В 2018 году на эти темы фонд организовал 30 семинаров и тренингов.