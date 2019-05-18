Олимпийскую аллею Пензы обработают от клещей Общество

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Специалисты проведут акарицидную обработку территории Олимпийской аллеи в Пензе в конце текущей недели. Об этом сообщается на сайте центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, в ведении которого находится это место отдыха горожан.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, работы будут осуществляться в период с 23.00 воскресенья, 19 мая, до 6.00 следующего дня. Планируется применение препаратов, провоцирующих гибель паразитов в период их активной жизнедеятельности.

До 12.00 понедельника, 20 мая, вход на Олимпийскую аллею будет ограничен.

После полудня жители вновь смогут проводить на ней свободное время.

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В Пензенской области клещи активизировались в начале апреля.

По состоянию на 16 мая, по этому поводу в больницы обратились 415 человек, в том числе 137 детей в возрасте до 14 лет. В отношении всех них приняты стандартные меры профилактики.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) лабораторно исследовано 296 клещей, снятых с людей. В 32-х обнаружены возбудители ИКБ.

За период с января по апрель 2019 года диагностировано пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: один в Пачелмском районе и четыре в Пензе. Все они с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2018 года.