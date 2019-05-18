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К акции «На работу на велосипеде» присоединились более 600 пензенцев — мэрия

10:17 | 18.05.2019 | Общество

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Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Более 600 жителей Пензы приняли участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде», призванной популяризировать этот вид транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К акции «На работу на велосипеде» присоединились более 600 пензенцев — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, данная инициатива 17 мая объединила сотрудников свыше 30 предприятий, учреждений и организаций разных форм собственности.

Ожидается, что в следующий раз такая акция пройдет 21 сентября.

Акция «На работу на велосипеде» проводится в России несколько раз в год. При этом она позиционируется не как велопарад с определенным маршрутом и временем: участники просто едут по своим делам.

Акция призвана показать, что велосипед является доступным и удобным видом транспорта для ежедневного использования.

Пенза поддерживает инициативу с 2017 года. После первой акции глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в городе намечено расширить сеть велодорожек.

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