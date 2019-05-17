Попытки приписать деятельности «Гражданского Союза» политический характер выглядят надуманными — Зайдман Общество

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Председатель правления признанного Минюстом РФ иноагентом пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» Игорь Зайдман назвал надуманными попытки приписать деятельности некоммерческой организации политический характер.

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«Попытки приписать деятельности фонда политический характер выглядят надуманными. Мое личное мнение — проверка носила предвзятый и, вероятно, заказной характер и преследовала именно цель записать «Гражданский Союз» в «агенты». Тем более что проводилась она по заявлению «бдительного гражданина», которое я расцениваю как донос», — обозначил он свою позицию.

Как отмечается в комментарии фонда «Гражданский Союз», основанием для включения организации в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, «послужили результаты внеплановой проверки пензенского управления Минюста РФ по заявлению частного лица, бывшего сотрудника ФСБ, которая проводилась в апреле этого года».

При этом, по мнению руководства некоммерческой организации, «решение о включении в реестр было вынесено без рассмотрения возражений фонда».

«[...] Политической деятельностью проверяющие посчитали выпуск «Отчета о состоянии гражданского общества» (выпущен за счет субсидии министерства юстиции РФ), проведение «Новогоднего некорпоратива» (предпраздничную встречу представителей общественных организаций и сообществ), обращение фонда в прокуратуру и к губернатору [Ивану Белозерцеву] с просьбой проверить соблюдение закона при проведении правительством области конкурса грантов для НКО», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в нем указывается, что в качестве доказательства политической деятельности «Гражданского Союза» «проверяющие органы приводят факт участия исполнительного директора фонда Олега Шарипкова в митинге против повышения пенсионного возраста, публикации его личного мнения в СМИ».

Вместе с тем, как следует из текста распространенного в сети комментария, факт наличия иностранного финансирования в «Гражданском Союзе» не отрицают.

«В 2016–2018 годах (период проверки) фонд получал иностранное финансирование на реализацию своей текущей деятельности, а также на командировочные расходы сотрудников, которые принимали участие в международных конференциях. Так, фонд получил финансирование от Глобального фонда (Йоханнесбург, ЮАР), поддерживающего деятельность фондов местных сообществ во всем мире. На средства гранта в Пензе был арендован и отремонтирован коворкинг «Клевер», в котором общественные организации и городские сообщества бесплатно могут проводить мероприятия. «Гражданский Союз» не вмешивается в содержание мероприятий, сотрудники фонда не присутствуют на мероприятиях и не несут за них ответственности. Однако специалисты Минюста нашли в сети интернет публикации о том, что в коворкинге «Клевер» арендаторами были проведены «политические» мероприятия, и расценил их как политическую деятельность нашего фонда», — поясняется в сообщении.

Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.