В Заре построят дороги до земельных участков многодетных семей Общество

Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. Более 1,5 км новых дорог с освещением и пешеходными связями планируется построить в 2019 году на улицах Барышникова, Застрожного и Райской в микрорайоне Заря города Пензы, где многодетным семьям были выделены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания в воскресенье, 19 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Он уточнил, что проект будет реализован в рамках муниципальной программы и станет продолжением начатой ранее работы, в результате которой было построено более 900 метров дороги.

«Свои обязательства по предоставлению участков многодетным семьям, признанным нуждающимися, мы выполняем. Здесь есть все необходимые инженерные сети для строительства и проживания — проведены газ, электричество, вода. Сейчас нужно сделать следующий шаг в части обустройства улично-дорожной сети», — пояснил Виктор Кувайцев в ходе общения с местными жителями.

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Мэр Пензы добавил, что, согласно подсчетам, строительство новых дорог позволит обеспечить транспортной инфраструктурой более 110 участков.

Он поручил представителям городского управления капитального строительства при проведении работ предусмотреть съезды к пока еще не застроенным участкам, чтобы у людей была возможность завозить необходимые материалы.

Также глава администрации Пензы нацелил подчиненных планировать следующий этап реализации проектного решения, учитывая интенсивность застройки конкретных территорий.

«Важно, придерживаясь проекта, прислушиваться к мнению самих жителей в этом вопросе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.