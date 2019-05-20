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ОНФ не даст в обиду журналистку из Пензы, задавшую вопрос Путину — Костенко

14:57 | 20.05.2019 | Общество

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Москва, 20 мая 2019. PenzaNews. Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) не даст в обиду корреспондента пензенской телерадиокомпании «Экспресс» Анжелику Пальцеву, которая в ходе медиафорума в Сочи задала вопрос президенту России Владимиру Путину, а вскоре после мероприятия сообщила о звонке из правительства региона в редакцию СМИ с «поручением» ее уволить. Об этом заявила руководитель центра, депутат Госдумы России Наталья Костенко.

ОНФ не даст в обиду журналистку из Пензы, задавшую вопрос Путину — Костенко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Очень жаль, что власти Пензенской области не услышали Владимира Путина, который не только сказал о том, что власти должны реагировать на публикации СМИ, но и предложил подумать, как это можно было бы узаконить. В любом случае в обиду Анжелику не дадим. Наш Центр правовой поддержки журналистов подключится», — написала Наталья Костенко на своей странице в Facebook.

До настоящего времени ни правительство Пензенской области, ни руководство телеканала «Экспресс» на озвученную журналисткой в публичном пространстве информацию о грозящем ей увольнении никак не отреагировали.

Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев пообещал, что ОНФ проследит за судьбой журналистов, задававших вопросы Владимиру Путину на медиафоруме в Сочи.

По его словам, в некоторых регионах работники СМИ, предавшие огласке положение дел на местах в ходе встречи с главой государства, начали получать выговоры из-за того, что озвучили проблемы на таком высоком уровне.

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