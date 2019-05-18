Задавшая вопрос Путину журналистка сообщила о «поручении» облправительства уволить ее Общество

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Корреспондент телерадиокомпании «Экспресс» Анжелика Пальцева, задавшая президенту России Владимиру Путину вопрос о том, как средства массовой информации могут повлиять на недобросовестных подрядчиков, сообщила о звонке из правительства Пензенской области в редакцию СМИ с «поручением» ее уволить.

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Об этой ситуации журналистка проинформировала руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Развожаева, который ранее пообещал следить за судьбой работников СМИ, предавших огласке проблемы в регионах в ходе встречи с главой государства в рамках медиафорума в Сочи.

«У нас в Пензе первая реакция облправительства — это звонок на наш телеканал с поручением меня уволить. [...] В понедельник разговор с руководством. А моя вина лишь в том, что хочу быть причастной к изменению жизни населения нашего региона в лучшую сторону», — написала Анжелика Пальцева в ответ на соответствующее сообщение Михаила Развожаева в Instagram.

В свою очередь руководитель исполкома ОНФ предложил держать его в курсе развития событий.

«Мы Вас поддержим», — пообещал он.

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Ранее Анжелика Пальцева в своем аккаунте в Instagram призналась, что ее вопрос Владимиру Путину, касающийся ситуации в Пензе, где престарелые супруги — ветераны Великой Отечественной войны — оказались фактически заложниками своей квартиры на седьмом этаже из-за срыва сроков ввода установленных по программе капремонта лифтов, повлек негативную реакцию из-за того, что она якобы «вынесла сор из избы».

«А по-другому никак. Надеюсь, скоро это изменится», — отметила она.

По словам корреспондента ТРК «Экспресс», «звонок «свыше» запретил давать в эфир сюжет» об этой истории.

«Смешно и противно. Какой разговор с руководством меня ждет в понедельник, я не знаю. Надеюсь на адекватную реакцию. Надеюсь на правду и справедливость», — добавила Анжелика Пальцева.

Согласно данным Роскомнадзора, учредителем телеканала «Экспресс» является ООО «Фирма «Экспресс».

Уставный капитал организации равен 8 млн. 982 тыс. 748 рублям. В конце 2016 года 75% доли ООО «Фирма «Экспресс» приобрел Вячеслав Постных. Еще 25% доли принадлежит региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области», учредителями которой числятся два человека — вдова бывшего губернатора Валентина Бочкарева и Вячеслав Шултаев.

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В апреле 2019 года генеральный директор телерадиокомпании «Экспресс» Степан Парфенов сообщил, что освобождает занимаемую должность. По имеющейся информации, обязанности руководителя временно исполняет заместитель гендиректора ТРК «Экспресс» Олеся Постных.

В соответствии с данными портала госзакупок, департамент информационной политики и СМИ Пензенской области во главе с Олегом Синенковым, который в прошлом руководил этой телерадиокомпанией, регулярно заключает контракты с ООО «Фирма «Экспресс» на освещение происходящих в Пензенской области событий.

Один из наиболее крупных за последнее время — почти на 5 млн. рублей — был подписан в конце ноября 2018 года и предусматривал оказание услуг до 31 декабря, то есть примерно в течение месяца.

22 апреля 2019 года департамент заключил с фирмой новый контракт на 2,8 млн. рублей, исполнить который необходимо по 20 декабря.