Сообщившая об угрозе увольнения журналистка из Пензы заявила, что «перестраховалась» Общество

Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Корреспондент телерадиокомпании «Экспресс» Анжелика Пальцева, которая в ходе медиафорума в Сочи задала вопрос президенту России Владимиру Путину, а вскоре после мероприятия проинформировала руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Развожаева о звонке из правительства Пензенской области в редакцию СМИ с «поручением» ее уволить, заявила, что «решила перестраховаться».

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Журналистка уточнила, что она продолжает работать на телеканале.

«На меня не оказывают никакое давление», — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Озвученную ранее информацию о своем возможном увольнении корреспондент назвала «слухами».

«Напомню, до меня дошли слухи, что меня грозятся уволить. И я решила перестраховаться», — пояснила Анжелика Пальцева.

Она поблагодарила всех, кто не остался равнодушен к ее судьбе, в том числе представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ), выразивших готовность встать на ее защиту.

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«Я еще сильнее убеждена в том, что мы можем добиваться правды и справедливости! Давайте не будем бояться, журналисты! Давайте объединяться и отстаивать свои права вместе! Еще раз хочу повторить — у нас работа заключается не только в информировании населения. Мы можем и должны помогать! Помогать людям решать их проблемы, бороться с недобросовестными подрядчиками, представителями различных ведомств, чиновниками. Я искренне верю... Надеюсь на то, что в этом заинтересованы (может, не все) главы регионов», — отметила журналистка.

По мнению Анжелики Пальцевой, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев «точно согласен с президентом, что власть должна реагировать моментально на проблемы людей», которые оказываются в центре внимания СМИ.

«Жалко, что у него нет возможности узнавать обо всех проблемах жителей Пензенской области...» — резюмировала корреспондент ТРК «Экспресс».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Сочи в ходе встречи региональных журналистов с президентом России Владимиром Путиным корреспондент телерадиокомпании «Экспресс» Анжелика Пальцева рассказала о ситуации в Пензе, где престарелые супруги — ветераны Великой Отечественной войны — оказались фактически заложниками своей квартиры на седьмом этаже, поскольку компания-подрядчик из Санкт-Петербурга на 7 месяцев задержала ввод в эксплуатацию лифтов, которые меняли в доме по программе капитального ремонта.

В связи с этим она спросила главу государства о том, как СМИ могут повлиять на недобросовестных подрядчиков.

Вскоре после мероприятия журналистка из Пензы проинформировала руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева о звонке из правительства Пензенской области в редакцию СМИ с «поручением» ее уволить.

20 мая на ситуацию отреагировала руководитель Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы России Наталья Костенко, которая заявила, что ОНФ не даст корреспондента в обиду.