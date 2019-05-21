EN
19:31:38 Вторник, 21 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе проверят исполнение запрета на продажу алкоголя 23 мая

09:58 | 21.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил провести рейды по магазинам города 23 мая, когда продажа алкоголя будет ограничена в связи со школьным праздником «Последний звонок».

В Пензе проверят исполнение запрета на продажу алкоголя 23 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«23 мая в школах города пройдет «Последний звонок». В этом году он прозвучит для выпускников 11-х классов — 2 тыс. 200 [человек], и выпускников 9-х классов — 4 тыс. 300. Это большая армия нашей молодежи, которая должна провести «Последний звонок» достойно, особенно в части безопасности», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

Виктор Кувайцев отметил, что педагоги и родители учащихся заранее планируют все мероприятия в образовательных организациях и готовятся к проведению праздника.

«Мы издали постановление, чтобы в этот день была ограничена продажа алкогольных напитков. Прошу организовать рейды, чтобы это было не формально, [...] чтобы это постановление исполнялось», — подчеркнул мэр.

В свою очередь начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк пояснила, что в каждом районе будут созданы оперативные группы совместно с сотрудниками полиции для контроля за исполнением постановления.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования ребенка на горке В День пограничника перекроют дороги в центре Пензы
В Пензенской области намечено создать 10 модельных библиотек Мэр Пензы поручил приступить к ремонту лестницы в верхней части улицы Московской
Скончался почетный гражданин Заречного Геннадий Пантелеев В Пензе откроют мемориальную доску Марии Киселевой
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама