В Пензе проверят исполнение запрета на продажу алкоголя 23 мая Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил провести рейды по магазинам города 23 мая, когда продажа алкоголя будет ограничена в связи со школьным праздником «Последний звонок».

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«23 мая в школах города пройдет «Последний звонок». В этом году он прозвучит для выпускников 11-х классов — 2 тыс. 200 [человек], и выпускников 9-х классов — 4 тыс. 300. Это большая армия нашей молодежи, которая должна провести «Последний звонок» достойно, особенно в части безопасности», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

Виктор Кувайцев отметил, что педагоги и родители учащихся заранее планируют все мероприятия в образовательных организациях и готовятся к проведению праздника.

«Мы издали постановление, чтобы в этот день была ограничена продажа алкогольных напитков. Прошу организовать рейды, чтобы это было не формально, [...] чтобы это постановление исполнялось», — подчеркнул мэр.

В свою очередь начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк пояснила, что в каждом районе будут созданы оперативные группы совместно с сотрудниками полиции для контроля за исполнением постановления.