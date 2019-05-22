В Пензенской области 13 семей дополнительно получат жилищную выплату в 500 тыс. рублей Общество

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. 13 семей, в которых воспитываются пятеро и более детей, дополнительно получат в Пензенской области социальную выплату на улучшение жилищных условий в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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Это стало возможным благодаря увеличению объема субвенций, выделяемых из регионального бюджета органам местного самоуправления в рамках программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере».

Данной мерой поддержки воспользуются три семьи из Лунинского района, по две — из Городищенского и Пензенского, по одной — из Пензы, а также Белинского, Земетчинского, Кузнецкого, Наровчатского и Шемышейского районов.

С начала 2019 года 67 многодетных семей Пензенской области получили социальную выплату — 57 в январе и еще 10 в марте. 42 из них уже улучшили жилищные условия.

Бюджетные деньги можно направить на приобретение, строительство, реконструкцию жилого помещения, оплату стоимости работ или стройматериалов.

С 1 января 2019 года упрощен порядок предоставления выплаты.