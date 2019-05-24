В Пензе 25 мая начнет работу детская железная дорога Общество

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. 34-й летний эксплуатационный сезон стартует на детской железной дороге в Пензе в предстоящую субботу, 25 мая.

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«Юные железнодорожники попробуют себя в роли машиниста, проводника, осмотрщика вагонов, дежурного по станции, электромеханика, монтера пути и многих других востребованных железнодорожных профессиях», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Она уточнила, что намечено обучить около 210 юных железнодорожников.

По словам Валерии Митякиной, дети будут участвовать в программе «Страна железных дорог», конкурсах по профилактике травматизма, а также благотворительных акциях.

«Официальное открытие состоится 1 июня», — сказала собеседница агентства.