В Пензу прибыли участники всеармейского этапа конкурса «Мастер-оружейник» Общество

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения со всей России прибыли в Пензу, где в период с 28 мая по 5 июня на полигоне «Учебный» пройдет всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник – 2019». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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По данным ЦВО, в соревнованиях примут участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск, Северного флота и Росгвардии. Они будут состязаться за право представить Вооруженные силы РФ на одноименном международном конкурсе Армейских международных игр – 2019. Все команды ранее становились победителями своих окружных и армейских этапов соревнований.

Торжественная церемония открытия конкурса с парадом участников и показательными выступлениями состоится во вторник, 28 мая. Курсанты роты почетного караула Пензенского артиллерийского инженерного института продемонстрируют зрителям мастерство владения строевыми приемами с карабином СКС, оркестр института исполнит плац-концерт. Военнослужащие команд пройдут торжественным маршем перед трибунами.

Непосредственно состязания будут проводиться в пять этапов.

Первый — ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А — пройдет после церемонии открытия. Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке поврежденной гаубицы с технической позиции на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние.

Второй этап, который называется «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23», будет проведен на полигоне 30 мая.

Третий — соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» — состоится 1 июня.

3 июня зрителей ждет четвертый этап — оружейный биатлон.

Заключительный, который называется «Финальная эстафета ремонтных взводов», завершит соревнования 5 июня.