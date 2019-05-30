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В пензенском управлении по вопросам миграции ликвидирован условный пожар

11:07 | 30.05.2019 | Общество

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Тренировка по отработке действий в случае пожара прошла в здании управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области.

В пензенском управлении по вопросам миграции ликвидирован условный пожар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде учений, на втором этаже здания в помещении на площади 20 кв. метров произошло загорание мебели. Сотрудник миграционной службы обнаружил задымление и сообщил о нем дежурному диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона. Затем было отключено электричество, прошла эвакуация из здания сотрудников подразделения и посетителей в количестве 60 человек.

Прибывшие пожарные провели разведку. Они обнаружили на третьем этаже здания «пострадавшего», спасли его и приступили к тушению условного пожара, который был локализован и ликвидирован в кратчайший срок.

По окончании занятия, начальник пожарно-спасательной части №1 Александр Мелешкин провел разбор, указал недостатки и положительные моменты, поставив общую оценку «хорошо», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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