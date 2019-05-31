Фестиваль «Живая планета. Эко-Пенза» во второй раз пройдет 5 июня Общество

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Второй открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза» состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящую среду, 5 июня.

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Желающие смогут посетить тематические художественные и фотовыставки, экспозиции партнеров фестиваля, выставку кошек, а также различные мастер-классы. Кроме того, состоится церемония награждения региональным отделением Русского географического общества (РГО) наиболее активных пензенцев по итогам первого полугодия.

Зрителей ждет музыкальная программа в исполнении эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» под управлением Юрия Белоногова. Также выступят детские творческие коллективы — «Рождение», «Провинция», «NikaStyle».

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Затем будут продемонстрированы работы детских киностудий, посвященные актуальным экологическим проблемам и теме бережного отношения к окружающей среде, сохранению мира флоры и фауны. В их числе видео «Доброе сердце, или История про бездомного кота Пирата» детской художественной анимационной студии «Фантазеры» Заречного и «Экологическая сказка про зеленые леса и лесные чудеса» объединения «Стоп! Снято!» пензенской областной библиотеки для детей и юношества.

Завершится фестиваль показом документального фильма, предоставленного исполнительной дирекцией РГО, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».