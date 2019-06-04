Губернатор поручил найти деньги на присоединение к водопроводу арт-поместья «Новые берега» Общество

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил изыскать средства для присоединения арт-поместья «Новые берега», строительство которого ведется в Богословке, к ветке сельского водопровода.

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Он посетил строительную площадку во вторник, 4 июня. С работой, проделанной за полгода, его ознакомила директор автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова. По ее словам, два жилых строения намечено открыть в ноябре.

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«В одном из домов уже идет внутренняя отделка, у которой свои особенности, она должна быть максимально ориентирована на людей с ограниченными возможностями», — пояснила она.

Мария Львова-Белова отметила, что, например, в квартире для незрячего мужчины из сердобского дома ветеранов и его супруги, передвигающейся на инвалидной коляске, в квартире будет подсветка, чтобы было легче ориентироваться, и датчики движения, а на кухне — не обычный гарнитур, а стол, к которому можно подъехать с любой стороны.

Мария Львова-Белова отметила, что по заключенному с Минпромторгом России соглашению в арт-поместье «Новые берега» будут тестировать отечественные средства реабилитации, такие как инвалидные коляски для пляжа или стол с микролифтом, поднимающимся на наиболее удобный человеку уровень.

В свою очередь губернатор пообещал изыскивать дополнительные возможности, чтобы помочь проекту.

«Это прекрасное место — много зелени, рядом пруд, недалеко до областного центра. Я уверен, что вы доведете все задуманное до конца. Ваши проекты «Квартал Луи» и «Дом Вероники» известны на всю страну, самое главное сейчас — аккумулировать финансы и сделать «Новые берега» в том виде, в каком они были задуманы. Мне приятно видеть, как в нашей стране и в нашем регионе меняется ситуация в отношении людей с ограниченными возможностями, как расширяется безбарьерная среда. Мы будем продолжать работать над решением этой проблемы, в том числе и в рамках реализации национальных проектов», — сказал глава региона.

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Иван Белозерцев поручил сопровождать проект министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву, главе администрации Пензенского района Сергею Козину и начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору региона Леониду Иоффе, курировать работу поручено зампреду правительства области Олегу Ягову.

Как сообщает пресс-служба облправительства, инфраструктура арт-поместья представлена пятью объектами жилого и специального назначения, расположенными на территории общей площадью 2 га.

Планируется оснащение всех объектов реабилитационным оборудованием для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья — проблемами опорно-двигательного аппарата, незрячих, глухонемых и с нарушением интеллекта. Предполагается, что единовременно в нем смогут проживать не менее 19 человек на постоянной основе и семеро — на временной, самостоятельно и с помощью кураторов.