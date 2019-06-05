Участники волонтерского лагеря в Зубрилово расчистят территорию заброшенной усадьбы Общество

Тамала, 5 июня 2019. PenzaNews. Волонтерский лагерь в рамках проекта «По следам забытых усадеб», участники которого намерены расчистить от зарослей усадьбу Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области, пройдет с 7 по 9 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил координатор проекта «По следам забытых усадеб», организатор лагеря, фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин, костяк инициативной группы в составе семи человек намерен проводить расчистку на протяжении всех трех дней — с полудня пятницы по это же время в воскресенье.

«Мы разобьем на территории палаточный лагерь. Готовить еду будем на полевой кухне. К основному составу приглашаем присоединиться всех, кто хочет получить новые впечатления и одновременно внести свой вклад в дело сохранения забытых усадеб. Добираться придется на своем транспорте, но палатками по предварительному согласованию обеспечим. Связаться можно, написав мне «ВКонтакте»», — пояснил он.

Максим Костюшин отметил, что грантовую поддержку проекту оказал специализированный фонд «Капитал местного сообщества».

Организатор волонтерского лагеря уточнил, что те, кто не готов три дня прожить в условиях палаточного лагеря, могут присоединиться к работе в основной день — 8 июня.

«Самым большим событием станет расчистка усадьбы в субботу. Мы начнем с территории около храма Преображения Господня. Нужно снять прогнивший деревянный настил вокруг церкви и срубить кустарник в радиусе около 50 метров вокруг нее и около часовни, расположенной примерно в 100 метрах. Инвентарь мы заготовили, но лучше привезти свой, чтобы точно хватило всем. Вывоз мусора возьмет на себя администрация Тамалинского района», — добавил Максим Костюшин.

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По его словам, планируется, что акцию поддержат подростки из лагеря труда и отдыха «Мега» в Зубрилово, местные жители и все неравнодушные к сохранению культурного наследия, в том числе жители Пензы.

«Для всех участников мы проведем экскурсию по комплексу усадьбы. На память каждый получит путеводители и туристические карты Пензенской области», — добавил координатор проекта «По следам забытых усадеб».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», старт кампании по расчистке усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области был дан 30 сентября. Вторая акция, которая стала более массовой, состоялась 14 октября. Уборка на территории усадьбы 17 октября объединила уже почти в пять раз больше людей.