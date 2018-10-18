Около 100 человек приняли участие в расчистке усадьбы Голицыных в Тамалинском районе Общество

Тамала, 18 октября 2018. PenzaNews. Около 100 человек, по подсчетам организаторов, приняли участие в расчистке от зарослей усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области, которая состоялась в рамках проекта «По следам забытых усадеб» в минувшую среду, 17 октября.

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К акции присоединились представители студотрядов, молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области, вузов и школ Тамалинского района.

Обращаясь к собравшим перед началом работ, заместитель главы районной администрации Елена Лазарева, отметила, что сохранение истории является важной задачей современного поколения.

«Такая акция, которую задумали инициаторы данного проекта, это просто замечательно», — добавила она.

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В свою очередь председатель молодежного парламента Андрей Сушков напомнил собравшимся, что помимо расчистки усадьбы приехавшие в Зубрилово волонтеры примут участие в акции «#ДоброВСело», передадут книги в фонд сельской библиотеки и вещи нуждающимся.

В течение дня активисты вырубили заросли по периметру центрального строения усадьбы, возведенного в 1780 году. Частично ветки, старые деревья и другой мусор были вывезены с территории с помощью грузового автомобиля.

Также добровольцы помогли снять прогнивший деревянный настил вокруг храма.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», старт кампании по расчистке усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области был дан 30 сентября.

Вторая акция, которая стала более массовой, состоялась 14 октября.