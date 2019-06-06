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Весь ввод жилья в Пензе достигается за счет индивидуального строительства — Кувайцев

16:42 | 06.06.2019 | Общество

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Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Показатели ввода жилья в Пензе обеспечивается за счет индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Весь ввод жилья в Пензе достигается за счет индивидуального строительства — Кувайцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Весь ввод жилья на сегодня обеспечивается за счет индивидуального жилищного строительства, это результат работы БТИ и районных администраций. По строительству многоквартирных домов есть ряд вопросов. Своевременность ввода заявленных объемов и выполнение поставленного плана — условие получения регионом федеральной поддержки», — сказал он в ходе совещания в администрации Пензы в четверг, 6 июня, в котором приняли участие главы районных администраций и представители ведущих строительных компаний города.

Участники совещания детально рассмотрели динамику возведения каждого из строений, по поводу которых есть опасения по срокам завершения работ. Застройщикам поставили задачу представить в мэрию график работ с указанием конкретных мероприятий и сроков их выполнения.

Также участники совещания обсудили вопросы, связанные с подведением инженерных коммуникаций к объектам. Собравшимся напомнили о надлежащем содержании строительных площадок, работе пунктов мойки колес и ряде других актуальных моментов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по состоянию на 6 июня, на территории Пензы введено в эксплуатацию свыше 133 тыс. кв. метров жилья. В этом показателе 102,7 тыс. кв. метров составляют индивидуальные жилые дома и более 30,2 тыс. кв. метров — многоквартирные. Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 29 многоквартирных жилых домов.

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