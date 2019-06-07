Мэр Пензы призвал сконцентрироваться на уборке города в преддверии Дня России Общество

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал уделить особое внимание уборке Пензы перед Днем России и Днем города, которые отмечаются в предстоящую среду, 12 июня.

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«До праздников остается немного времени, традиционно в ходе подготовки к ним мы уделяем много внимания основным площадкам, но нельзя забывать и о других городских территориях», — сказал он в ходе совещания по благоустройству в администрации Пензы в пятницу, 7 июня.

Виктор Кувайцев поручил сконцентрировать усилия городских коммунальных служб в ходе текущей санитарной пятницы и в предстоящие выходные дни.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в уборке парков, скверов, зеленых зон и других общественных пространств 7 июня задействовано более 140 специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и 30 единиц техники.

Для очистки дорог МУП «Пензадормост» привлекает порядка 20 машин в каждую смену. Работы проводятся круглосуточно. Кроме того, специалисты предприятия осуществляют санитарную уборку, ремонтируют и красят ограждения, занимаются ямочным ремонтом.

Большой объем работ проводят администрации четырех районов города, которые организуют очистку и благоустройство отдельных микрорайонов.