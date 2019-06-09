Суд в Пензе запретил использовать игровую площадку в «Ритейл Парке» Общество

Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы удовлетворил заявление прокурора Александры Коноваловой, которая потребовала запретить эксплуатацию детской игровой зоны на третьем этаже торгового центра «Ритейл Парк». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на третьем этаже указанного торгового центра на основании договора аренды между ООО «Ритэйл Премиум» и ООО «Парк 2» работает семейный развлекательный центр с размещением и эксплуатацией игровых автоматов, батутов, лабиринтов, тюбингов, горок, тарзанок, скалодромов под торговым наименованием «СуперПарк», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что детские игровые зоны должны быть размещены не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода для своевременной и максимально безопасной эвакуации детей из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«В интересах неопределенного круга лиц прокурор района [Александра Коновалова] направила в суд исковое заявление к ООО «Ритэйл Премиум» и ООО «Парк 2» о запрете эксплуатации детской игровой зоны, расположенной на третьем этаже торгового центра. Заочным решением суда 3 июня заявление удовлетворено, эксплуатация игровой зоны запрещена. Решение в законную силу не вступило», — отметила Светлана Артамонова.