Определены лучшие пензенские полицейские в стрельбе из автомата Калашникова Общество

Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. 109 спортсменов, представляющих 34 команды, приняли участие в соревнованиях полицейских по стрельбе из автомата Калашникова, которые состоялись на полигоне управления ФСИН России по Пензенской области.

Фото: 58.мвд.рф

Они стреляли из трех положений: лежа, на колене и стоя. В каждом из них требовалось произвести 10 одиночных выстрелов. На выполнение упражнения отводилось 28 минут. Самых метких полицейских определяли по количеству набранных очков.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, победителем в личном первенстве стал сотрудник отряда специального назначения «Гром», который выбил 265 очков из 300 возможных.

Представители полицейского спецназа стали лучшими и в командном зачете среди команд первой группы. Второе место заняла сборная ОМВД России по городу Кузнецку, третье — нижнеломовский отдел.

Среди команд второй группы лучшей стала сборная отделения МВД России по Камешкирскому району.