EN
16:33:57 Воскресенье, 9 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Определены лучшие пензенские полицейские в стрельбе из автомата Калашникова

12:21 | 09.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. 109 спортсменов, представляющих 34 команды, приняли участие в соревнованиях полицейских по стрельбе из автомата Калашникова, которые состоялись на полигоне управления ФСИН России по Пензенской области.

Определены лучшие пензенские полицейские в стрельбе из автомата Калашникова

Фото: 58.мвд.рф

Они стреляли из трех положений: лежа, на колене и стоя. В каждом из них требовалось произвести 10 одиночных выстрелов. На выполнение упражнения отводилось 28 минут. Самых метких полицейских определяли по количеству набранных очков.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, победителем в личном первенстве стал сотрудник отряда специального назначения «Гром», который выбил 265 очков из 300 возможных.

Представители полицейского спецназа стали лучшими и в командном зачете среди команд первой группы. Второе место заняла сборная ОМВД России по городу Кузнецку, третье — нижнеломовский отдел.

Среди команд второй группы лучшей стала сборная отделения МВД России по Камешкирскому району.

Загрузка...
Читайте также
Иван Белозерцев стал участником соревнований по теннису В Кузнецке торжества в честь Дня России начнутся в городском парке
Жителей Пензенской области предупредили о новой мошеннической схеме На дорогах через Индерку обустроят освещение
Пензенская компания направит 17 млн. рублей на логистическую площадку В Пензенской области с начала года возбуждено 11 уголовных дел в сфере защиты прав детей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама