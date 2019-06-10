В девяти кузнецких учреждениях выявлены нарушения требований пожарной безопасности Общество

Кузнецк, 10 июня 2019. PenzaNews. Требования противопожарной безопасности выявлены в девяти учреждениях здравоохранения, образования и культуры Кузнецка Пензенской области, являющихся местами массового пребывания людей, в результате проверки прокуратуры.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушения выявлены в педиатрическом отделении межрайонной детской больницы, центре диагностики и восстановительной медицины, центральной городской библиотеке, музыкальной школе №1, подростковом центре «Росток», центре детского творчества, творческом центре «Родина», детской художественной школе и молодежном эстетическом центре «Юность».

«По результатам проверки руководителям названных учреждений прокурор города [Иван Синицын] внес представления об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. В семи учреждениях нарушения полностью устранены, еще в двух — остаются на контроле. Кроме того, за нарушения требований пожарной безопасности 11 ответственных должностных лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — пояснила собеседница агентства.