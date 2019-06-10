EN
12:55:02 Понедельник, 10 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В девяти кузнецких учреждениях выявлены нарушения требований пожарной безопасности

08:31 | 10.06.2019 | Общество

Печать

Кузнецк, 10 июня 2019. PenzaNews. Требования противопожарной безопасности выявлены в девяти учреждениях здравоохранения, образования и культуры Кузнецка Пензенской области, являющихся местами массового пребывания людей, в результате проверки прокуратуры.

В девяти кузнецких учреждениях выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушения выявлены в педиатрическом отделении межрайонной детской больницы, центре диагностики и восстановительной медицины, центральной городской библиотеке, музыкальной школе №1, подростковом центре «Росток», центре детского творчества, творческом центре «Родина», детской художественной школе и молодежном эстетическом центре «Юность».

«По результатам проверки руководителям названных учреждений прокурор города [Иван Синицын] внес представления об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. В семи учреждениях нарушения полностью устранены, еще в двух — остаются на контроле. Кроме того, за нарушения требований пожарной безопасности 11 ответственных должностных лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — пояснила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В детские поликлиники Пензы поступило новое офтальмологическое оборудование В Пензе 3 июля пройдет конференция реготделения «Единой России»
Стоимость строительства ПЭТ-центра в Пензе составит более 1 млрд. рублей — Белозерцев Прокуратура выявила нарушения в сфере пожарной безопасности в пензенских лесах
Иван Белозерцев стал участником соревнований по теннису В Кузнецке торжества в честь Дня России начнутся в городском парке
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама