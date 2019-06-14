Виктор Кувайцев рассчитывает, что уровень культуры жителей Пензы со временем вырастет Общество

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев рассчитывает, что со временем общий уровень культуры жителей вырастет и это положительно скажется на облике города.

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«Мы ездили в другие города, вы в том числе, [и видели] насколько люди дорожат своим городом, насколько они его любят, настолько он чистым и аккуратным выглядит», — отметил он, обращаясь к депутатам в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы в пятницу, 14 июня.

Виктор Кувайцев добавил, что в последние годы в Пензе тратятся немалые средства на благоустройство территорий, но результат не всегда имеет долговременный эффект.

«Вы обратите внимание: у нас город по численности не вырос, он вырос территориально — у нас прибавилось дорог, у нас прибавилось линий освещения, у нас прибавилось расходов, и мы их несем с каждым годом все больше и больше. […] По культуре — как можно уследить за каждым столбом? Вот посмотрите остановочные павильоны. Мы к 350-летию [Пензы] сделали остановочные павильоны с антивандальным остеклением. Я спросил, сколько осталось. Проанализировали — ни одного, все павильоны разбиты. И это притом, что у нас еще не криминальный город, у нас спокойно можно ходить по улицам», — сказал мэр.

Он призвал депутатов чаще беседовать с жителями в избирательных округах о необходимости бережного отношения к своему городу.

«Надо разговаривать об этом с людьми. Это культура наша, это показатель, насколько мы образованных, культурных людей растим в городе. Я думаю, эта ситуация изменится. Даже вот я уже приводил пример по проведению мероприятий массовых — на Юбилейной площади и на набережной раньше. Сейчас нет мусора такого количества», — подытожил глава администрации Пензы.