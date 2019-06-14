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Виктор Кувайцев рассчитывает, что уровень культуры жителей Пензы со временем вырастет

16:29 | 14.06.2019 | Общество

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев рассчитывает, что со временем общий уровень культуры жителей вырастет и это положительно скажется на облике города.

Виктор Кувайцев рассчитывает, что уровень культуры жителей Пензы со временем вырастет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы ездили в другие города, вы в том числе, [и видели] насколько люди дорожат своим городом, насколько они его любят, настолько он чистым и аккуратным выглядит», — отметил он, обращаясь к депутатам в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы в пятницу, 14 июня.

Виктор Кувайцев добавил, что в последние годы в Пензе тратятся немалые средства на благоустройство территорий, но результат не всегда имеет долговременный эффект.

«Вы обратите внимание: у нас город по численности не вырос, он вырос территориально — у нас прибавилось дорог, у нас прибавилось линий освещения, у нас прибавилось расходов, и мы их несем с каждым годом все больше и больше. […] По культуре — как можно уследить за каждым столбом? Вот посмотрите остановочные павильоны. Мы к 350-летию [Пензы] сделали остановочные павильоны с антивандальным остеклением. Я спросил, сколько осталось. Проанализировали — ни одного, все павильоны разбиты. И это притом, что у нас еще не криминальный город, у нас спокойно можно ходить по улицам», — сказал мэр.

Он призвал депутатов чаще беседовать с жителями в избирательных округах о необходимости бережного отношения к своему городу.

«Надо разговаривать об этом с людьми. Это культура наша, это показатель, насколько мы образованных, культурных людей растим в городе. Я думаю, эта ситуация изменится. Даже вот я уже приводил пример по проведению мероприятий массовых — на Юбилейной площади и на набережной раньше. Сейчас нет мусора такого количества», — подытожил глава администрации Пензы.

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