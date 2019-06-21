При ремонте улицы Маркина в Пензе предусмотрят парковку Общество

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Обустройство заезда и парковки для сотрудников ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» будет предусмотрено в рамках ремонта дороги на улице Маркина с привлечением средств предприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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«Для нас важно оказывать содействие промышленным и торговым предприятиям города и максимально учитывать их интересы при планировании и проведении работ. Для работников завода решение данного вопроса создаст комфортные условия и задаст предприятию вектор для дальнейшего развития», — отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе рабочей встречи с гендиректором предприятия Виктором Киреевым.

В свою очередь глава ООО «СКБТ» поблагодарил мэра за содействие в решении проблемы с парковкой.

«Мы чувствуем поддержку городской власти. В частности, при помощи администрации оперативно провели процедуру согласования и ввода в эксплуатацию новых корпусов предприятия и реконструкции действующих», — сказал он.