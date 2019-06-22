В Пензе почтили память погибших в Великой Отечественной войне Общество

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вечером накануне Дня памяти и скорби у монумента воинской и трудовой славы пензенцев состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняли участие представители власти, общественности, ветераны и неравнодушные жители.

В память о павших воинах и участниках трудового фронта была объявлена минута молчания, после чего собравшиеся поставили зажженные свечи к подножию монумента.

«С каждым годом в данном мероприятии принимает участие все больше людей. Отрадно видеть, что среди них много молодежи», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Он добавил, что память о Великой Отечественной войне не умрет никогда.

Также мероприятия, посвященные трагической дате в истории страны, состоялись в Пензенской области 22 июня в 4.00.