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Виктор Кувайцев поручил активизировать борьбу с незаконной рекламой в Пензе

10:44 | 26.06.2019 | Общество

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил активизировать борьбу с незаконной рекламой.

Виктор Кувайцев поручил активизировать борьбу с незаконной рекламой в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он распорядился на регулярной основе проводить проверки, а также повторно оценивать изменение ситуации спустя некоторое время.

«Провели вчера рейд по улице Новоселов. Посмотрите еще и сегодня, насколько продуктивно он прошел. Активнее работайте. Это тоже вопрос современной городской среды, ее эстетического облика», — сказал мэр в ходе совещания, посвященного анализу состояния рекламных и информационных конструкций.

Виктор Кувайцев обратил особое внимание на объявления на столбах в частном секторе.

«На них есть координаты. Можно связаться с представителями этих компаний, поговорить. Уверен, это даст эффект», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты МКУ «Рекламная служба города Пензы» и администраций районов дважды в неделю проводят обход территорий, оценивают состояние рекламных конструкций, разъясняют предпринимателям требования законодательства.

Также выявляются незаконно установленные рекламные конструкции. Их собственникам направляются требования осуществить демонтаж. Составляются протоколы об административном правонарушении.

За период с 17 мая по 20 июня было выявлено 75 незаконных конструкций, демонтировано 39 объектов.

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