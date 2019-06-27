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В Заречном завершен ремонт асфальтового покрытия по проекту «БКАД»

12:45 | 27.06.2019 | Общество

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Заречный, 27 июня 2019. PenzaNews. Ремонт асфальтового покрытия, запланированный на 2019 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), завершен в Заречном Пензенской области. Об этом сообщает городское управление общественных связей.

В Заречном завершен ремонт асфальтового покрытия по проекту «БКАД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего уложено около 40 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, отремонтировано 2,8 км автомобильных дорог.

На эти цели потрачено 27,5 млн. рублей.

Капитальный ремонт произведен на трех участках: на улице Озерской — от заправочного комплекса до улицы Заречной, на проспекте 30-летия Победы — от улицы Комсомольской до улицы Светлой, а также на проспекте Мира — от улицы 20-я дорога до АЗС и участок за проходной.

При ремонте использовался щебеночно-мастичный асфальт (ЩМА). Разметка проводилась термопластиком.

Как отметил заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман, по дорогам, на которых использовались эти материалы, нареканий нет — покрытие является высокопрочным и износостойким.

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