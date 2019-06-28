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Виктор Кувайцев соболезнует родным и близким Ольги Кукарцевой

12:54 | 28.06.2019 | Общество

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил соболезнования родным и близким главного редактора телеканала «Экспресс» Ольги Кукарцевой, скончавшейся на 48-м году жизни.

Виктор Кувайцев соболезнует родным и близким Ольги Кукарцевой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Печальное известие — скончалась главный редактор телеканала «Экспресс» Ольга Кукарцева. Талантливый, опытный журналист, мудрый руководитель, душевный человек», — написал мэр на своей странице в Facebook.

«Вместе с коллегами выражаю соболезнования родным, близким и всем, кто знал Ольгу Васильевну», — добавил Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония прощания с Ольгой Кукарцевой пройдет в ритуальном зале пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в предстоящее воскресенье, 30 июня, с 13.00 до 14.00.

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