Виктор Кувайцев соболезнует родным и близким Ольги Кукарцевой Общество

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил соболезнования родным и близким главного редактора телеканала «Экспресс» Ольги Кукарцевой, скончавшейся на 48-м году жизни.

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«Печальное известие — скончалась главный редактор телеканала «Экспресс» Ольга Кукарцева. Талантливый, опытный журналист, мудрый руководитель, душевный человек», — написал мэр на своей странице в Facebook.

«Вместе с коллегами выражаю соболезнования родным, близким и всем, кто знал Ольгу Васильевну», — добавил Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония прощания с Ольгой Кукарцевой пройдет в ритуальном зале пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в предстоящее воскресенье, 30 июня, с 13.00 до 14.00.