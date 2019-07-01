EN
18:35:06 Понедельник, 1 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2»

13:48 | 01.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» торжественно открыта на плацу Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в понедельник, 1 июля.

В Пензе открыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее участниками стали ученики 10–11 классов восьми субъектов ПФО — Пензенской, Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей, Пермского края, Башкирии и Мордовии.

Обращаясь к собравшимся в ходе церемонии, заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев отметил высокий уровень организации лагеря.

«Мы делаем все это для детей, которые сплотятся здесь, поймут, что такое взаимовыручка, вырастут настоящими людьми», — сказал он.

В конце смены юноши, прошедшие начальную военную подготовку, смогут вступить в ряды движения «Юнармия».

Загрузка...
Читайте также
Большинство нарушений в сфере пожарной безопасности выявлено в пензенских больницах В Пензе руководителю УК «Комфорт» назначен судебный штраф за невыплату зарплаты
За полгода на объектах с массовым пребыванием людей произошло 12 пожаров Мэр Пензы пообщался с жильцами дома, построенного больше века назад
В Пензе проезд по улице Зеленодольской ограничат из-за дорожных работ Названа предварительная причина пожара в Кузнецке
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама