В Пензе открыта вторая смена лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» торжественно открыта на плацу Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в понедельник, 1 июля.

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Ее участниками стали ученики 10–11 классов восьми субъектов ПФО — Пензенской, Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей, Пермского края, Башкирии и Мордовии.

Обращаясь к собравшимся в ходе церемонии, заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев отметил высокий уровень организации лагеря.

«Мы делаем все это для детей, которые сплотятся здесь, поймут, что такое взаимовыручка, вырастут настоящими людьми», — сказал он.

В конце смены юноши, прошедшие начальную военную подготовку, смогут вступить в ряды движения «Юнармия».