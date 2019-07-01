На конкурс «Доброволец России» от Пензенской области подано более 60 заявок Общество

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Активисты из Пензенской области подали на всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец России – 2019» 63 заявки, в то время как в прошлом году их было на 10 меньше. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте конкурса.

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Среди инициатив, претендующих на звание лучших в стране — идея установки скульптурной композиции «Героические дочери Родины», призванной увековечить вклад женщин в победу в Великой Отечественной войне; работа службы «СтопСПИД»; благоустройство территории усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района; экскурсия-расследование «Загадки закрытого города» и другие.

Прием заявок на конкурс завершился в минувшее воскресенье, 30 июня.

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Церемония вручения премии «Доброволец России»

Конкурс «Доброволец России – 2019» проводится с 20 марта по 5 декабря 2019 года по трем категориям: «Доброе дело», «Творческая работа» и «Социальный проект».

С 1 июля по 13 октября состоится полуфинал, который заключается в публичной защите проектов и программ; с 14 октября по 10 ноября — финал, в рамках которого заявки оценят члены жюри, а также будет организовано народное голосование.

В 2018 году в лонг-лист конкурса «Доброволец России» было включено три проекта.

Ни один из них не победил в народном голосовании.