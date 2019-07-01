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На конкурс «Доброволец России» от Пензенской области подано более 60 заявок

14:45 | 01.07.2019 | Общество

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Активисты из Пензенской области подали на всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец России – 2019» 63 заявки, в то время как в прошлом году их было на 10 меньше. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте конкурса.

На конкурс «Доброволец России» от Пензенской области подано более 60 заявок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди инициатив, претендующих на звание лучших в стране — идея установки скульптурной композиции «Героические дочери Родины», призванной увековечить вклад женщин в победу в Великой Отечественной войне; работа службы «СтопСПИД»; благоустройство территории усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района; экскурсия-расследование «Загадки закрытого города» и другие.

Прием заявок на конкурс завершился в минувшее воскресенье, 30 июня.

Фоторепортаж

Церемония вручения премии «Доброволец России»

Конкурс «Доброволец России – 2019» проводится с 20 марта по 5 декабря 2019 года по трем категориям: «Доброе дело», «Творческая работа» и «Социальный проект».

С 1 июля по 13 октября состоится полуфинал, который заключается в публичной защите проектов и программ; с 14 октября по 10 ноября — финал, в рамках которого заявки оценят члены жюри, а также будет организовано народное голосование.

В 2018 году в лонг-лист конкурса «Доброволец России» было включено три проекта.

Ни один из них не победил в народном голосовании.

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