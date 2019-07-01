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Пензенский губернатор призвал внимательнее относиться к проверкам пожарной безопасности

15:34 | 01.07.2019 | Общество

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Проверки в сфере пожарной безопасности следует проводить в Пензенской области со всей тщательностью, несмотря на необходимость снижения давления на бизнес со стороны контролирующих органов. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор призвал внимательнее относиться к проверкам пожарной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда мы понимаем, что контроль, надзор позволит не допустить гибели людей, мы должны этим вопросом заниматься профессионально, не для галочки», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 1 июля.

При этом, по словам Ивана Белозерцева, сотрудники надзорных органов должны стремиться к решению имеющихся проблем в сфере пожарной безопасности, а не к наложению штрафов.

Особый акцент он сделал на выявлении недочетов на этапе проектирования и строительства объектов с массовым пребыванием людей.

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