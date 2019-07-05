В Бессоновском районе изыщут средства на содержание усадьбы Араповых Общество

Бессоновка, 5 июля 2019. PenzaNews. Прокурор Бессоновского района Пензенской области Олег Рузляев внес главе администрации муниципального образования Вячеславу Демичеву представление о необходимости принятия мер по содержанию усадьбы Араповых в селе Проказна в надлежащем техническом состоянии.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, объект культурного наследия XIX века включен в список памятников истории и культуры регионального значения в 1988 году.

«С 2016 года нежилое здание — главный дом «Комплекс усадьбы» — зарегистрировано в реестре муниципальной собственности Бессоновского района. В настоящее время памятник истории и культуры не используется, отключен от сетей инженерно-технического обеспечения и находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдается частичное разрушение кладки стен здания, повсеместное отслоение окрасочного и штукатурного слоев, растрескивание и гниение деревянных оконных рам», — пояснила собеседница агентства.

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Она пояснила, что председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района Евгений Хрипунов оштрафован судом на 20 тыс. рублей по возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Кроме того, по результатам проверки прокурор района внес главе администрации Бессоновского района представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, принимаются меры к выделению средств из бюджета района на ремонт и содержание памятника истории и культуры», — добавила Светлана Артамонова.