Мэр Пензы ознакомился с ходом благоустройства территории в районе оборонительного вала Общество

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ознакомился с ходом благоустройства территории в районе оборонительного вала на улице Кирова во время выездного совещания, проведенного в субботу, 6 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он обсудил со своим заместителем Магомедом Агамагомедовым, директором центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Еленой Савельевой и другими ответственными лицами результаты проделанной работы, а также задачи на ближайшую перспективу.

Мэра проинформировали о том, что в настоящее время осуществляется установка каркаса и бетонирование нижней подпорной стенки и лестницы, а также реставрация звонницы.

«Бетонные работы нам необходимо завершить в текущем году — до наступления холодов», — призвал Виктор Кувайцев.

По данным пресс-службы мэрии, далее планируется наладить наружное освещение и заняться озеленением территории.

Читайте также

В историческом центре Пензы начали строить лестницу к собору

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, это сделано для того, чтобы было основание для выполнения работ по благоустройству территории.

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.