Белозерцев при журналистах не стал поднимать тему повышения стоимости проезда в Пензе Общество

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев не стал в присутствии журналистов поднимать тему повышения стоимости проезда в Пензе в ходе оперативного совещания в областном правительстве, на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием региона в целом и положением дел на отдельных территориях.

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Первое, на чем руководитель субъекта федерации акцентировал внимание — производительность труда и бережливые технологии.

Затем Иван Белозерцев обозначил задачи по разработке программы ремонта почтовых отделений и по повышению туристической привлекательности региона.

После этого министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева представила доклад об исполнении бюджета региона за первую половину 2019 года. В этом контексте была затронута тема фиксации нарушений правил дорожного движения.

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В продолжение совещания обсуждались проблемы водоснабжения. О ситуации доложил заместитель начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Затем слово было предоставлено министру образования региона Александру Воронкову, который подготовил информацию о ходе капитального ремонта и строительства детских садов. Перед началом его выступления журналистов попросили покинуть зал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце июня 2019 года стало известно, что в Пензе частные перевозчики намерены повысить стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах.

Губернатор Иван Белозерцев призвал не допустить этого.

Вместе с тем с 8 июля проезд в Пензе подорожал на многих маршрутах: на некоторых с 21 до 23 рублей, на других — с 23 до 27 рублей.