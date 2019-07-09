Губернатор поручил приобрести для Пензы 100 новых автобусов Общество

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. 100 новых современных автобусов большой вместимости, которые будут работать на городских маршрутах в Пензе, необходимо приобрести для муниципального автотранспортного предприятия. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев после того, как некоторые частные перевозчики, работающие на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, повысили стоимость проезда с 8 июля.

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«Часть перевозчиков подняли провозную плату, но люди от этого страдать не должны, поэтому мы примем решения, которые будут способствовать улучшению качества обслуживания граждан и поддержанию стабильной цены на проезд. [...] Поручаю проработать вопрос приобретения автобусов максимально оперативно», — сказал глава региона.

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Во вторник, 9 июля, пути решения проблем, связанных с работой общественного транспорта в Пензе, стали главной темой совещания, которое провел председатель областного правительства Николай Симонов. Журналисты на него приглашены не были.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, на совещании, в частности, обсуждался вопрос о покупке 100 автобусов.

По ее словам, транспортные средства планируется приобрести для муниципального бюджетного учреждения «Автотранспортное хозяйство» (МБУ «АТХ»), однако окончательное решение на этот счет пока не принято.

Собеседница агентства добавила, что транспорт, предположительно, будет закуплен по одной из федеральных программ при софинансировании из регионального и муниципального бюджетов.