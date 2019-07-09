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В мэрии напомнили, какие льготы на проезд действуют в Пензе

17:15 | 09.07.2019 | Общество

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Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Несколько категорий граждан имеют право на дополнительную меру соцподдержки в виде льготного или бесплатного проезда в общественном транспорте Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии на следующий день после повышения частными перевозчиками стоимости проезда на отдельных маршрутах.

В мэрии напомнили, какие льготы на проезд действуют в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, бесплатно общественным транспортом могут пользоваться почетные граждане Пензы и помощники депутатов гордумы.

Дети из малоимущих семей, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних, имеют право воспользоваться 22 бесплатными поездками в месяц, члены народных дружин — 50.

Помимо этого, учащимся из малообеспеченных семей и школьникам, занимающимся в учреждениях дополнительного образования, при внесении на транспортную карту фиксированной суммы в 280 рублей в месяц предоставляется неограниченное число поездок.

58 категориям граждан, относящимся к региональным и федеральным льготникам, предоставляется возможность воспользоваться 40 поездками при внесении на транспортную карту 320 рублей.

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Предполагается, что с сентября 2019 года будет действовать двухтарифная система: обладатель транспортной карты сможет выбрать, что ему больше подходит — 20 поездок за 160 рублей в месяц или 40 за 320 рублей.

По данным администрации Пензы, за каждую совершенную поездку с транспортной карты гражданина, которому предоставлен льготный проезд, предприятию-перевозчику перечисляется 8 рублей. Оставшаяся сумма компенсируется за счет городского бюджета.

Кроме того, из муниципального бюджета перевозчикам полностью компенсируются недополученные доходы от перевозки граждан, которым предоставлен бесплатный проезд. На эти цели в 2019 году предусмотрено 35 млн. рублей.

Перевозка льготников в троллейбусах включена в стоимость соответствующего муниципального контракта.

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