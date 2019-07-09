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«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей

19:15 | 09.07.2019 | Общество

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Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.

«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Дело было рассмотрено судьей Натальей Макарычевой в ходе заседания во вторник, 9 июля.

По его окончании исполнительный директор «Гражданского Союза» Олег Шарипков на своей странице в Facebook сообщил, что представители фонда не согласны с назначением штрафа за якобы «политическую деятельность» НКО и намерены подать жалобу в областной суд.

Вместе с тем он добавил, что в организации «лишены иллюзий насчет пензенского правосудия».

Олег Шарипков также привел несколько примеров того, на что могла бы быть потрачена сумма денег, эквивалентная размеру штрафа.

«300 тысяч — это хорошая детская площадка, которой не будет; или ремонт игровой комнаты в одном из детских отделений больницы; или 10 микрогрантов для пензенских НКО; или шесть месяцев работы бесплатного коворкинга «Клевер». Это печально, обидно, и я полон ярости», — написал глава фонда «Гражданский Союз».

Кроме того, он объявил сбор средств на оплату штрафа и попросил всех, кто знаком с журналистами, рассказать о сложившейся ситуации.

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Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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