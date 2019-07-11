В пензенском зоопарке белого медведя приучают к чистке зубов Общество

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Специалисты ветеринарной службы приучают полярного медведя по кличке Белый, который содержится в пензенском зоопарке, к чистке зубов с помощью ультразвука.

Фото: Zoo-penza.ru

«Раз в год белый медведь проходит стоматологический осмотр, поскольку здоровые зубы хищника — гарантия его выживаемости и в природе, и в неволе. В настоящее время проводится ветеринарный тренинг, позволяющий приучить животное к ультразвуковой чистке зубов скалером», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зоопарка.

В нем отмечается, что белый медведь, как и все животные зоопарка, обеспечен постоянным ветеринарным контролем.

«Грозный хищник благосклонно относится к медицинским манипуляциям и хорошо переносит иммобилизацию. Во время нее, за несколько минут безмятежного сна, ветврачи успевают провести комплексный осмотр пациента, взять анализы, провести вакцинацию, дать лекарства и витаминные добавки, если те вводятся инъекционно», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что также Белый ежедневно проходит утренний и вечерний внешний осмотр без обездвиживания.

«Ветеринарные специалисты тщательно следят за состоянием его шерсти и кожных покровов — у здорового животного нет ссадин, ран или расчесов, а значит, и паразитов, от которых медведь пытался бы таким образом избавиться. Отслеживается график приема пищи, не было ли отказа от еды из-за недомогания. Если здоровье медведя не вызывает опасений, можно приступать к кормлению», — уточняется в нем.

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В тексте добавляется, что, помимо естественных микроэлементов обычного рациона, раз в полгода животному добавляют особые витамины для повышения сопротивляемости организма различным заболеваниям, каждые три месяца ему дают пробиотики для нормализации пищеварения и обрабатывают от кожных и кишечных паразитов.

«Белый медведь — большой чистюля. Раз в неделю, а жарким летом и чаще, он принимает душ из шланга с наружной стороны клетки. Эту процедуру он обожает. Видя сотрудника со шлангом, зверь огромной силы и размеров радуется, словно ребенок, и знает, что сейчас ему будет свежо и приятно. [...] Полярному хищнику в воду, кроме профилактических средств от паразитов и водорослей, добавляют безопасный отбеливающий раствор, который сохраняет шерсть снежно-белой, не позволяя ей желтеть в нашем душном климате», — говорится в сообщении.