На остановке у горбольницы №6 в Пензе предусмотрят дополнительные места для ожидания Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поручил директору департамента ЖКХ города Максиму Иванкину предусмотреть больше места, где жители могут подождать общественный транспорт, на остановке около больницы №6 имени Г.А. Захарьина на улице Стасова.

Фото: Penza-gorod.ru

С соответствующей просьбой после установки нового остановочного павильона обратились жители. Эта необходимость обусловлена тем, что рядом находится несколько крупных объектов здравоохранения, куда приезжают жители со всего города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, зону ожидания транспорта предлагается увеличить за счет изменения конструкции объекта или размещения дополнительного павильона.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Стасова в Пензе проведено обустройство заездных карманов для повышения пропускной способности.

В ближайшее время будет выполнен перенос пешеходного перехода и дорожных знаков.