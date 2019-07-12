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На остановке у горбольницы №6 в Пензе предусмотрят дополнительные места для ожидания

09:26 | 12.07.2019 | Общество

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Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поручил директору департамента ЖКХ города Максиму Иванкину предусмотреть больше места, где жители могут подождать общественный транспорт, на остановке около больницы №6 имени Г.А. Захарьина на улице Стасова.

На остановке у горбольницы №6 в Пензе предусмотрят дополнительные места для ожидания

Фото: Penza-gorod.ru

С соответствующей просьбой после установки нового остановочного павильона обратились жители. Эта необходимость обусловлена тем, что рядом находится несколько крупных объектов здравоохранения, куда приезжают жители со всего города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, зону ожидания транспорта предлагается увеличить за счет изменения конструкции объекта или размещения дополнительного павильона.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Стасова в Пензе проведено обустройство заездных карманов для повышения пропускной способности.

В ближайшее время будет выполнен перенос пешеходного перехода и дорожных знаков.

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