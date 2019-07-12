Виктор Кувайцев показал, как будет выглядеть новый фонтан в Пензе Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев разместил в своем аккаунте в Instagram видео, дающее представление о том, как будет выглядеть новый фонтан на улице Московской.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проектная документация на реконструкцию фонтана и прилегающей к нему площади разработана и передана в госэкспертизу», — написал мэр.

Он добавил, что приступить к реализации проекта намечено осенью 2019 года.

В ноябре 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на новый фонтан, который должен стать украшением центральной части Пензы, планируется потратить 100 млн. рублей.

24 декабря был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции фонтана на улице Московской с благоустройством прилегающей территории. При ее подготовке учитывалась концепция, разработанная московским КБ «Стрелка».



Позднее стало известно о том, что главе Сбербанка Герману Грефу направлено письмо с просьбой о финансовой поддержке реконструкции фонтана в центре Пензы.

21 апреля Иван Белозерцев сообщил, что Сбербанк выделит 100 млн. рублей, столько же предусмотрят в региональном бюджете, часть средств изыщет город.