На тематическую смену в пансионате «Приморский» получили путевки 150 юных пензенцев Общество

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. 150 юных жителей Пензенской области, достигших успехов в учебе и внешкольной деятельности, поощрены путевками на тематическую смену «Академия роста» в пансионате «Приморский», расположенном в поселке Кабардинка Краснодарского края на берегу Черного моря.

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В их число вошли победители и призеры всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, активисты «Российского движения школьников», юнармейцы и воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел».

Для участников подготовлены игры, презентации, соревнования, тренировочные занятия, фестиваль занимательных наук «Химические чудеса», мастер-класс по астрономии «Тайна созвездий».

Руководителем смены будет заместитель директора по учебно-воспитательной работе губернского лицея Пензы Виталий Дятлов. Она продлится с 17 июля по 6 августа.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, специализированная смена в пансионате «Приморский» Краснодарского края организована для одаренных детей в рамках мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 году впервые. На эти цели из регионального бюджета выделено 6,7 млн. рублей.