«Дамате» вложит 27 млн. рублей в пензенские «Новые берега» Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» вложит 27 млн. рублей в строительство домов в арт-поместье «Новые берега» под Пензой, где будут жить коммуной молодые инвалиды и выпускники интернатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сельскохозяйственного холдинга, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 17 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Деньги будут отправляться частями до конца 2019 года, первый транш уже поступил на расчетный счет проекта», — уточняется в нем.

В пресс-релизе отмечается также, что общая стоимость проекта, который реализуется на деньги президентского гранта и пожертвования благотворителей, превышает 190 млн. рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», символический старт созданию арт-поместья «Новые берега» был дан в поле на окраине села Богословка Пензенской области 30 мая 2018 года.

На территории арт-поместья намечено возвести 10 домов, в которых смогут жить 80 человек. Также будут построены другие объекты, в частности, кинотеатр, кафе, пекарня, мини-ферма и гостиница для животных.

Часть строений будет предназначена для проживания выпускников центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», остальные займут приемные семьи, бывшие воспитанники домов-интернатов и многодетные семьи, желающие помогать людям с ограниченными физическими возможностями.

Планируется, что жилье членам коммуны будет предоставляться на один год.

Инициатором проекта «Новые берега» является член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.