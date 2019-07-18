Ученым переданы останки человека, жившего под Пензой 3 тыс. лет назад Общество

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники бессоновского межрайонного отдела регионального следственного управления СКР передали в лабораторию кафедры «Анатомия человека» мединститута Пензенского государственного университета останки человека, обнаруженные жителями в ходе земляных работ в Рамзае в июне 2018 года.

Фото: Penza.sledcom.ru

Для определения давности захоронения трупа они направлялись в Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН, расположенный в Новосибирске. Там было проведено исследование нескольких фрагментов с использованием уникальной научной установки.

В итоге специалисты пришли к выводу, что давность захоронения составляет более 3 тыс. лет.

По этой причине было принято решение передать останки для научных исследований, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.