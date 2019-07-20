В Пензе открыт сезон летних полевых экспедиций движения «Зеленая волна» Общество

Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Старт сезону летней полевой работы экспедиционного центра движения «Зеленая волна», созданного на базе кафедры «География» Пензенского государственного университета (ПГУ), дан в субботу, 20 июля.

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Школьники, студенты, педагоги и члены РГО отправились к верховьям Кадады, где они будут заниматься ландшафтно-экологическими исследованиям, а также выяснять причины уменьшения водности и ухудшения состояния реки.

Возглавила экспедицию руководитель геоэкологической комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества, доцент кафедры «География» ПГУ Серафима Артемова. Ранее она провела с участниками несколько теоретических занятий.

Ожидается, что экспедиция продлится по 24 июля. По ее итогам активисты оформят полевые дневники, а также напишут групповой отчет, который планируется направить природоохранным ведомствам.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в реготделении РГО, финансирование транспортных расходов осуществляется пензенским областным фондом научно-технического развития с использованием президентского гранта.