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В Пензе открыт сезон летних полевых экспедиций движения «Зеленая волна»

13:52 | 20.07.2019 | Общество

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Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Старт сезону летней полевой работы экспедиционного центра движения «Зеленая волна», созданного на базе кафедры «География» Пензенского государственного университета (ПГУ), дан в субботу, 20 июля.

В Пензе открыт сезон летних полевых экспедиций движения «Зеленая волна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Школьники, студенты, педагоги и члены РГО отправились к верховьям Кадады, где они будут заниматься ландшафтно-экологическими исследованиям, а также выяснять причины уменьшения водности и ухудшения состояния реки.

Возглавила экспедицию руководитель геоэкологической комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества, доцент кафедры «География» ПГУ Серафима Артемова. Ранее она провела с участниками несколько теоретических занятий.

Ожидается, что экспедиция продлится по 24 июля. По ее итогам активисты оформят полевые дневники, а также напишут групповой отчет, который планируется направить природоохранным ведомствам.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в реготделении РГО, финансирование транспортных расходов осуществляется пензенским областным фондом научно-технического развития с использованием президентского гранта.

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